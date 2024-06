Gräfenhainichen - Der auf einem Campingplatz am Veranstaltungsgelände Ferropolis in Gräfenhainichen tot gefundene 37-Jährige ist nicht Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden als Todesursache ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Dessau-Roßlau am Mittwoch mit.

Der Niedersachse war am Montag tot vor einem Zelt gefunden worden. Den Angaben nach hatte er am Wochenende zuvor ein Festival in der Stadt im Landkreis Wittenberg besucht. Die Polizei hatte ihre Ermittlungen in alle Richtungen geführt.