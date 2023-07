Nach Leichenfund in Halle: Identität des Toten geklärt

Halle - Nach dem Fund einer Leiche in einem Brunnen in der Innenstadt von Halle ist die Identität des Opfers klar. Es handle sich um einen Mann aus Halle, der keinen festen Wohnsitz hatte, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zuerst hatte der „Mitteldeutsche Rundfunk“ berichtet.

Die Leiche wurde am Sonntag gefunden. Danach habe die Polizei umgehend Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dauerten derzeit jedoch noch an. So sei eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion geplant.

Der Eselsbrunnen ist in der Altstadt von Halle. Er wurde Anfang des 20. Jahrhunderts im Jugendstil erbaut und liegt sich zwischen dem Marktplatz und den Franckeschen Stiftungen.