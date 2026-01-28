Sachsen-Anhalt Nach Haseloff: Das ist Schulzes Regierungsmannschaft
Nach dem Rücktritt von Reiner Haseloff und der Wahl von Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten steht das neue Kabinett fest. Welche Minister für welchen Bereich Verantwortung übernehmen.
28.01.2026, 12:18
Magdeburg - Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat in der Staatskanzlei seine neue Regierungsmannschaft ernannt. Anschließend wurden die Minister im Landtag in Magdeburg vereidigt. Eine Übersicht über das schwarz-rot-gelbe Kabinett:
- Sven Schulze (46, CDU): Ministerpräsident
- Rainer Robra (74, CDU): Staatsminister, Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur
- Armin Willingmann (63, SPD): Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt
- Petra Grimm-Benne (63, SPD): Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
- Michael Richter (71, CDU): Finanzminister und Wirtschaftsminister
- Tamara Zieschang (55, CDU): Ministerin für Inneres und Sport
- Lydia Hüskens (61, FDP): Ministerin für Infrastruktur und Digitales
- Jan Riedel (43, CDU): Bildungsminister
- Franziska Weidinger (49, CDU): Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz
Nach 15 Jahren an der Regierungsspitze war Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Der 71-Jährige wollte Schulze ermöglichen, als Regierungschef und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen.