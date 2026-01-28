Nach dem Rücktritt von Reiner Haseloff und der Wahl von Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten steht das neue Kabinett fest. Welche Minister für welchen Bereich Verantwortung übernehmen.

Nach der Neuwahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt bleibt die Regierungsmannschaft unverändert.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat in der Staatskanzlei seine neue Regierungsmannschaft ernannt. Anschließend wurden die Minister im Landtag in Magdeburg vereidigt. Eine Übersicht über das schwarz-rot-gelbe Kabinett:

Sven Schulze (46, CDU): Ministerpräsident

Rainer Robra (74, CDU): Staatsminister, Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur

Armin Willingmann (63, SPD): Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt

Petra Grimm-Benne (63, SPD): Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Michael Richter (71, CDU): Finanzminister und Wirtschaftsminister

Tamara Zieschang (55, CDU): Ministerin für Inneres und Sport

Lydia Hüskens (61, FDP): Ministerin für Infrastruktur und Digitales

Jan Riedel (43, CDU): Bildungsminister

Franziska Weidinger (49, CDU): Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz

Nach 15 Jahren an der Regierungsspitze war Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Der 71-Jährige wollte Schulze ermöglichen, als Regierungschef und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen.