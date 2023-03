Dresden - Nach dem bundesweiten großen Warnstreik hat die Länderbahn den Betrieb des Trilex und der Vogtlandbahn wieder aufgenommen. Vereinzelt könne es jedoch noch zu Einschränkungen kommen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Im Trilex-Netz könnten die Zugleistungen wieder auf den Linien RE1/RB60 sowie RE2/RB61 und der L7 angeboten werden. Einschränkungen gäbe es am Montag noch beim grenzüberschreitenden Verkehr der Linie RE1 nach Zgorzelec in Polen - diese Züge enden heute in Görlitz. Im Vogtlandbahn-Netz könnten die Zugleistungen auf den Linien RB1, RB2 sowie RB3 und RB4 wieder angeboten werden, hieß es weiter. Einschränkungen gebe es noch beim grenzüberschreitenden Verkehr der Linie RB2 nach Cheb in Tschechien - diese Züge endeten am Montag in Bad Brambach.

Am Montag kamen aufgrund des bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Verkehr Busse, Bahnen und Züge zum Stillstand. Hiervon waren auch Trilex sowie die Vogtlandbahn betroffen. Am Dienstag sollen die Züge wieder planmäßig fahren, hieß es. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt über die gewünschte Reiseverbindung zu informieren.