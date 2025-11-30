Über dem Gelände hängt der Geruch von Rauch, Löschwasser steht in den Gängen: Ein Feuer hat in einer Grundschule in Hannover massive Schäden angerichtet. Jetzt sucht die Stadt nach schnellen Lösungen.

Vor der zerstörten Aula zeigt sich das Ausmaß des Brandes deutlich.

Hannover - Nach dem Großbrand an einer Grundschule im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld sind die Schäden erheblich. „Das gesamte Aula-Gebäude mit Flur, mit WC-Anlagen ist vollkommen zerstört“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Klassenräume und Lehrerzimmer sind laut Stadtverwaltung unbeschädigt.

Der Brand war am Samstagnachmittag ausgebrochen und hatte einen rund 18 Stunden langen Großeinsatz ausgelöst. Einzelne Glutnester wurden erst am Sonntagvormittag gelöscht. Rund 130 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort.

Ein 19-jähriger Feuerwehrmann klagte zwischenzeitlich über Kreislaufprobleme und wurde vorsorglich untersucht. Weitere Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Die Brandursache sowie die Schadensumme sind noch unklar.

Schule bleibt vorerst geschlossen

Die Schule bleibt am Montag und Dienstag geschlossen. Eine Notbetreuung könne frühestens ab Mittwoch eingerichtet werden, sagte Onay. Ab dann hoffe er auf ein „stabiles, belastbares Angebot“ für Eltern und Kinder.

Auch der Betrieb in der benachbarten Turnhalle, die zwar nicht vom Feuer betroffen war, wurde vorerst ausgesetzt. Man wolle nicht vorschnell öffnen, sondern sicherstellen, dass keine Risiken bestehen, hieß es. Als das Feuer ausbrach, trainierte eine Jugendgruppe eines Sportvereins in der Halle. Sie brach ihr Training ab und wurde in Sicherheit gebracht.

Geruch von Rauch liegt weiter über dem Gelände

Über dem Schulgelände liegt weiter ein deutlicher Geruch von Rauch. Die Löscharbeiten haben sichtbare Spuren hinterlassen: In Teilen des Gebäudes stehen Löschwasser und Schaum, verkohlte Bereiche und herausgebrochene Wandteile zeugen vom Einsatz der Feuerwehr. Vor dem zerstörten Aulatrakt bieten sich eindrucksvolle, teils verstörende Bilder der Schäden.

„Glück im Unglück“

Onay dankte den Feuerwehrleuten ausdrücklich: „Die Löscharbeiten waren sehr intensiv und haben sehr deutlich gemacht, was für ein gefährlicher Einsatz das war.“ Zugleich sprach er von „einem Stück weit Glück im Unglück“, weil weitere Gebäudeteile nicht von den Flammen erfasst wurden.

Der Oberbürgermeister verwies darauf, dass nun geprüft werde, unter welchen Bedingungen einzelne Räume wieder genutzt werden könnten. „Wir werden jetzt gucken, schnell zu einer baulichen Perspektive zu kommen“, sagte er. Es müsse geprüft werden, ob ein Abriss, Sanierung oder Übergangslösungen nötig sind. Ziel sei es, „bis Weihnachten hoffentlich dann auch eine schnelle Perspektive aufzeigen zu können“.