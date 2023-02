Hannover - Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in Hannover die zentrale Sammelstelle für Spenden für die Erdbebenopfer besucht. Sie wurde von den Türkischen Gemeinden Niedersachsen eingerichtet. Die katastrophalen Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit vielen Tausend Todesopfern hätten große Betroffenheit im Land ausgelöst, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Es gebe eine Welle der Hilfsbereitschaft. Am Abend ließ sich der Regierungschef bei einem Rundgang mit den Koordinatoren die zentrale Sammelstelle zeigen.

Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist inzwischen auf mehr als 20.000 gestiegen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Donnerstagabend berichtete, liegt die Zahl allein für die Türkei nun bei 17 134. Aus Syrien wurden zuletzt 3317 Tote gemeldet.