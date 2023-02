Ein Auto steht vor einem in sich zusammengestürzten Gebäude in Gülsun.

Hannover - Angesichts der schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien stellt Niedersachsen Hilfsgüter zur Verfügung - darunter 15.000 Feldbetten. Das teilte das Innenministerium in Hannover am Mittwoch mit. Weitere Güter sind demnach 5000 Decken, 4000 Sets Bekleidung, 50 Zentralheizungen sowie 50 winterfeste Zelte. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte laut Mitteilung: „Weitere staatliche Hilfsersuchen werden wir, wenn sie hier eingehen, umgehend prüfen und in jeder uns möglichen Weise helfen.“

Mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 hatte das Beben am frühen Montagmorgen das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Am Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in derselben Region. Am Mittwoch überschritt die Zahl der bestätigten Toten die Schwelle von 10.000. Zehntausende wurden verletzt.