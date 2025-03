Der Hamburger SV will im Zweitliga-Endspurt noch enger zusammenrücken. Vor dem Gastspiel in Nürnberg geht es auf die Insel ins Kurz-Trainingslager.

Hamburg - Der Hamburger SV verschwindet nach Spanien. Nach der Elversberg-Nullnummer am Freitagabend wird der Fußball-Zweitligist ein viertägiges Trainingscamp auf Mallorca absolvieren. „Wir wollen bewusst aus dem Trainingsalltag in Hamburg raus und uns mit intensiven und fokussierten Einheiten auf den Endspurt einstimmen sowie an zahlreichen Details arbeiten. Dazu werden wir auch bewusst viel Zeit miteinander verbringen, um als Team noch enger zusammenzurücken“, sagte Trainer Merlin Polzin.

Training ohne Öffentlichkeit

Vor den verbleibenden Zweitliga-Spieltagen geht es für den Aufstiegsanwärter auf die Ferieninsel Mallorca. Trainiert wird auf der Anlage von Spanien-Erstligist RCD Mallorca, übernachtet wird im Stadt-Zentrum von Palma. Die täglichen Trainingseinheiten sollen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.



„Sieben Spieltage vor Schluss der Saison ist ein idealer Zeitpunkt, um noch einmal gezielt an Details zu arbeiten und die Sinne zu schärfen“, sagte Claus Costa, der Direktor Sport. Los geht es für die Hamburger am Sonntag, am Mittwoch (2. April) wird das Team nach Hamburg zurückkehren und die weitere Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Samstag und auf den Saison-Endspurt in der Hansestadt absolvieren.