Berlin - Auf der Suche nach Beute aus einem Juwelier-Einbruch haben Polizisten die Wohnung eines 40-Jährigen in Berlin-Marzahn durchsucht und den Mann festgenommen. Der Verdächtige war zunächst nicht zu Hause, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er erschien aber noch während der Razzia vor dem Haus - samt Schusswaffe im Hosenbund und Bargeld im Tausender-Bereich. Der Mann ist inzwischen in Untersuchungshaft.

Er soll am 9. Juli in ein Juweliergeschäft in Weißensee eingebrochen sein und dort Schmuck im Wert von 7.292 Euro gestohlen haben. Beim Durchsuchen seiner Wohnung und seines Autos am Donnerstagmorgen wurden laut Polizei Werkzeuge und Maskierung gefunden.