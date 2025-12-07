Drei Tore in einer Halbzeit. Sein Tempo ist kaum zu verteidigen. Bei der WM könnte der Ivorer Diomande zum Problem für Julian Nagelsmann werden. Ein Direktduell gegen Leipzigs David Raum ist möglich.

Leipzig - RB Leipzig hat wieder einen Rohdiamanten. Tempo-Dribbler Yan Diomande gelang beim 6:0 gegen Eintracht Frankfurt ein Dreierpack, mit seinen 19 Jahren ist er damit der zweitjüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte, dem dieses Kunststück gelang. Nur Frankfurts Walter Bechtold war im Jahre 1965 mit 18 Jahren und 118 Tagen noch jünger.

Der Ivorer, der nach einem Nasenbeinbruch gerade als Masken-Mann für Furore sorgt, bleibt aber bodenständig. „Drei Tore zu erzielen, ist ein besonderer Moment für mich als Profi. Meine drei Treffer sind Teamtreffer. Ich bin noch sehr jung, muss viel lernen, alle helfen mir“, sagte der 20 Millionen Euro teure Neuzugang von CD Leganés und ging eingepackt in eine Winterjacke von Interview zu Interview.

Clubs wie Tottenham Hotspur oder der FC Liverpool lassen den Youngster längst beobachten. Auch der FC Barcelona soll Interesse an dem Ivorer haben, der in Leipzig einen Vertrag bis Sommer 2030 hat. Unter einer Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro geht ohnehin nichts. Laut „Sport Bild“ sollen auch Manchester City und Paris Saint-Germain schon interessiert sein.

Problem für Nagelsmann?

Diomande kann mit seiner Dynamik Spiele im Alleingang entscheiden. So könnte er auch zum Problem für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft werden. Die Elfenbeinküste ist bei der WM Gruppengegner der DFB-Elf. „Gestern habe ich in unserer Teamgruppe geschrieben, dass ich mich freue und gespannt bin, gegen ihn zu spielen. Heute im Training haben wir uns begrüßt und gelacht, weil er ebenfalls meinte, dass er sich darauf freut. Man weiß nie genau, wie Yan spielt, aber ich liebe es, mit ihm im gleichen Team zu sein“, sagte der deutsche Nationalspieler und RB-Kapitän David Raum.