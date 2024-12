Ingolstadt - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue kann auch nach der Entlassung von Trainer Pavel Dotchev den Negativtrend nicht stoppen. Die Sachsen, die derzeit vom bisherigen Assistenten Jörg Emmerich betreut werden, verloren beim FC Ingolstadt 04 mit 0:1 (0:0). Max Besuschkow (48. Minute) erzielte das Siegtor für die Oberbayern und besiegelte damit die dritte Niederlage in Serie für die Veilchen.

Im Ingolstädter Stadion am Sportpark gehörte schon die Anfangsphase vor 4.883 Fans den Hausherren, die in den ersten zehn Minuten drei vielversprechende Torchancen aufweisen konnten. Mit voranschreitender Spielzeit fand auch Aue offensiv wie defensiv besser in die Partie, wobei im Abschluss allerdings zu oft die letzte Konsequenz fehlte.

Kurz nach der Pause hatte Omar Sijaric dann die Möglichkeit zur Führung für den FCE, köpfte eine Flanke jedoch nur an die Latte. Zwei Minuten später machte es der FCI besser und ging in Führung. Dass sich die Auer Defensive nach zuletzt acht Gegentreffern in zwei Spielen insgesamt stabiler präsentierte, half dabei wenig. In der Schlussphase bäumte sich das Team um Stürmer Marcel Bär zwar noch einmal auf, für den Ausgleich reichte es aber nicht mehr.