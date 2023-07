Cottbus - Die Stadt Cottbus hat am Samstag ein neues Denkmal für den Landschaftsmaler Carl Blechen eingeweiht. Im Jahr 2008 war eine Bronzefigur, die dem 1798 in Cottbus geborenen Maler gewidmet war, gestohlen worden. Die neue Skulptur, die der Künstler Steffen Mertens schuf, steht nun wieder an diesem Ort im Carl-Blechen-Park in Cottbus. Blechen (1798-1840) zählt neben Caspar David Friedrich zu den bedeutendsten deutschen Landschaftsmalern des frühen 19. Jahrhunderts.

Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) sagte laut einer Mitteilung am Samstag: „Das Blechen-Denkmal heilt eine schmerzende Wunde im Stadtbild, es füllt eine seit dem niederträchtigen Diebstahl 2008 bestehende Leerstelle in der städtischen Würdigung herausragender Persönlichkeiten und natürlich der Kunst im öffentlichen Raum.“