Berlin/Potsdam - Nach einem nebligen Start in den Tag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg heute erneut über viel Sonnenschein freuen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad soll es den Tag über trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Süden Brandenburgs werde es den Angaben nach am wärmsten. In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad. Zudem sollten Autofahrer vorsichtig sein - insbesondere in der nördlichen Hälfte der Region ist nachts erneut mit Nebel zu rechnen.

Auf etwas Regen können sich die Menschen in der Region am Dienstag einstellen - bei bis zu 15 Grad werde ein wechselnd bis stark bewölkter Himmel erwartet. In der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen den Angaben nach auf bis zu null Grad.