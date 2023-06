Grüneberg/Löwenberger Land - Nach dem Einsturz der Kirchendecke in Grüneberg im Kreis Oberhavel sind drei weitere Kirchen in der Region vorsorglich gesperrt worden. Weil die evangelischen Gotteshäuser ähnliche Dachkonstruktionen haben wie die beschädigte Dorfkirche, sollen sie nun untersucht werden. „Bis die Ergebnisse vorliegen, wurde durch das kirchliche Bauamt in Berlin eine vorsorgliche Sperrung der Gebäude verfügt“, teilte der Kirchenkreis Oberes Havelland am Freitag mit.

Es handelt sich demnach um Kirchen in Leegebruch, Barsdorf und Hindenberg (Kreis Overhavel). Sie haben laut Mitteilung des Kirchenkreises sogenannte Brettbinderdächer aus der Bauzeit von etwa 1960 bis zum Ende der 80er Jahre.

Wettereinflüsse - der Wechsel von Starkregen und Trockenheit - und letztlich Materialermüdung sollen nach der Bewertung eines Gutachters zum Einsturz der Decke in Grüneberg geführt haben. „Für die Nägel, mit denen die Konstruktion der Unterdecke an den Dachbindern befestigt ist, kann das, wie hier in Grüneberg, zum Problem werden“, hatte es geheißen.

Große Teile der Decke in der Dorfkirche waren eingestürzt - laut Kirchenkreis vermutlich am vergangenen Sonntag. Trümmer fielen auf den Altarraum und die vorderen Bankreihen. Verletzt wurde niemand.

Für die Dorfkirche werde nun ein Konzept zur Sicherung und Wiederherstellung der Kirchendecke erarbeitet, hieß es. Vermutlich müsse auch der Altar restauriert werden. Zur Höhe des Schadens machte der Kirchenkreis bislang keine Angaben.