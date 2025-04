Am Car-Freitag war im Harz einiges los. Die Polizei zieht Bilanz - und kündigt weitere Fahrzeugkontrollen an.

Die Tunerszene trifft sich zum Car-Freitag an der Rappbodetalsperre im Harz.

Oberharz am Brocken - Auch nach dem sogenannten Car-Freitag will die Polizei im Harz in den nächsten Tagen verstärkt Fahrzeugkontrollen durchführen. Der Bereich rund um die Rappbodetalsperre werde bis einschließlich Ostermontag intensiv überwacht, teilte die Polizei mit. „Ziel bleibt es, Gefahrenlagen zu verhindern und die Sicherheit im Straßenverkehr dauerhaft zu erhöhen.“

Am Freitag waren an der Rappbodetalsperre in der Spitze rund 250 Personen und 50 Fahrzeuge „mit Tuningbezug“ unterwegs. Insgesamt wurden laut Polizei 223 Fahrzeuge beziehungsweise deren Fahrer überprüft, es gab 75 Beanstandungen. 14 Mal wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden Vergehen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Pflichtversicherung und Fahren unter Drogeneinfluss festgestellt.

Kontrollen mit Blick auf die Verkehrssicherheit gab es am Freitag nicht nur nahe der Rappbodetalsperre, sondern auch an anderen Orten in Sachsen-Anhalt.