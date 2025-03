Berlin - Nach der Sperrung der Ringbahnbrücke auf der Autobahn 100 in Richtung Wedding staut sich auf den Ausweichstrecken der Verkehr. Fahrer und Fahrerinnen müssten etwa 20 Minuten mehr einplanen - mit steigender Tendenz, teilte der Verkehrsinformationsdienst mit. Am Freitagmorgen laufe der Verkehr an dieser Stelle am Autobahndreieck Funkturm normalerweise störungsfrei. Vor allem am Nachmittag könnte es in Richtung Norden größere Behinderungen geben, wenn neben dem Berufsverkehr noch die Berliner ins Wochenende starteten.

Wegen eines Risses ist die Ringbahnbrücke der A100 seit dem 19. März gesperrt. Der Riss wird nach Angaben eines Sprechers der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH schon länger beobachtet, habe sich in den vergangenen Tagen aber vergrößert. Die Verkehrsinformationszentrale rät, das Autobahndreieck möglichst weit zu umfahren. Den Angaben zufolge wurde die Brücke täglich von mehr als 200.000 Fahrzeugen genutzt.