Kurz vor Weihnachten bricht in einem Postverteilzentrum in Greven bei Münster ein Feuer aus. Die Ermittler haben jetzt einen Ansatz und suchen Zeugen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Brandsatz in einem Postverteilzentrum in Greven mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen. (Archivbild)

Münster - Rund zwei Wochen nach dem Fund eines Brandsatzes in einem Postverteilzentrum im münsterländischen Greven suchen die Ermittler per Foto nach einem Tatverdächtigen. Aufgegeben wurde das Paket am 19. Dezember gegen 18.15 Uhr in einem Supermarkt in Belm nordöstlich von Osnabrück in Niedersachsen. Die Fotos aus der Videoüberwachung zeigen einen etwa 60 Jahre alten Mann, der die Mütze eines Kapuzenpullovers über den Kopf gezogen hat. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die den Mann kennen.

Durch den Brandsatz in einem Paket war in dem Postverteilzentrum ein Feuer ausgebrochen. Eine Stichflamme hatte einen Postmitarbeiter nur knapp verfehlt. Verletzt wurde niemand. Eine Mordkommission der Polizei in Münster sucht nach dem Motiv der Tat.

Laut einer früheren Mitteilung waren Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit und ein Zünder in dem Paket. Ob der Brandsatz planmäßig oder unbeabsichtigt Feuer fing, war demnach offen. Die Feuerwehr löschte den Brand kurz vor Weihnachten schnell.