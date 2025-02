In der Nacht auf Montag geht eine leerstehende Lagerhalle in Hohenmölsen in Flammen auf. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Hohenmölsen - Nach einem Brand ist eine leerstehende Lagerhalle in Hohenmölsen fast vollständig zerstört. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. In der Nacht auf Sonntag geriet die Halle aus bislang unbekannten Gründen in Brand, so die Polizei. Mit 41 Einsatzkräften brachte die Feuerwehr den Vollbrand unter Kontrolle. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner vom Burgenlandkreis dazu aufgerufen, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.