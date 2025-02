Feuer in einem Hochhaus in Wilhelmshaven: Die meisten Menschen entkommen selbst, zwei Bewohner müssen von der Feuerwehr per Drehleiter gerettet werden.

Nach Brand in Hochhaus: Drei Menschen vorsorglich in Klinik

In einem Hochhaus in Wilhelmshaven bricht ein Feuer aus, drei Menschen kommen vorsorglich ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Nach einem Brand in einem Hochhaus in Wilhelmshaven sind drei Menschen vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Eine Person habe die Wohnung am frühen Morgen selbst verlassen können, zwei weitere seien über eine Drehleiter gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit. Alter und Geschlecht lagen zunächst nicht vor. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Das Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen sei verhindert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Rund 25 Menschen, die in dem Hochhaus leben, hatten das Gebäude selbst verlassen. Sie durften laut Feuerwehrangaben einigen Stunden später in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem das Feuer gelöscht und die Wohnungen und Flure mit einem Überdrucklüfter vom Rauch befreit waren. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.