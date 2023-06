Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft Neunjähriger vermisst

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einer Flüchtlingsunterkunft.

Apolda - Nach dem Feuer in einer Unterkunft für Geflüchtete in Apolda mit einem Todesfall wird ein neun Jahre alter Junge vermisst. Ob es sich bei der toten Person um den vermissten Neunjährigen handelt, könne mit abschließender Sicherheit erst nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt werden, teilte die Polizei dazu am Sonntag mit.

Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen im Wohnbereich der Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden zehn Menschen verletzt.