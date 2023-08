Nach Brand findet Polizei Cannabis-Plantage in Wohnung

Magdeburg - In einem Magdeburger Mehrfamilienhaus hat die Polizei eine Indoor-Plantage mit etwa 60 Cannabis-Jungpflanzen beschlagnahmt. Zudem fanden die Beamten rund drei Kilogramm abgeerntete Cannabis-Blüten, diverse Technik zur Aufzucht der Pflanzen und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher am Montag in Magdeburg mitteilte.

Demnach waren am Samstag Polizei und Feuerwehr zu einem Brand gerufen worden. Nach den Löscharbeiten an einem Stromkasten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses stellte die Feuerwehr in einer Wohnung eine selbstbebaute Elektrokonstruktion als mögliche Gefahrenquelle fest. Aus der Wohnung drang zudem starker Cannabisgeruch.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung und fand die Plantage. Der Mieter, der zuhause war, gilt als Beschuldigter. Die Ermittlungen laufen.