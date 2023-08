Leipzig - Ein 32-Jähriger, der bei einem eskalierten Streit in Leipzig am Wochenende schwer verletzt wurde, schwebt in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft habe Haftbefehl gegen einen 34-Jährigen wegen versuchten Totschlages beantragt, teilte die Polizei mit. Auch er kam nach dem Vorfall mit Verletzung in ein Krankenhaus.

Vorausgegangen war ein Streit auf dem Lindenauer Markt im Leipziger Westen am vergangenen Samstag. Dabei soll der 34-Jährige den 32-Jährigen mit einem bislang nicht näher benannten Gegenstand schwer verletzt haben. Wie die Polizei berichtet hatte, soll ersten Erkenntnissen zufolge der 34-Jährige den zwei Jahre jüngeren Mann bei einem Diebstahl beobachtet und dann eingegriffen haben. Dabei sei ein Streit entstanden und eskaliert.

Genauere Angaben zum Vorfall nannte die Polizei zunächst nicht. Die möglichen Hintergründe und der genaue Ablauf des Vorfalls seien Gegenstand der Ermittlungen. Ein Teil des Platzes war den Angaben zufolge nach dem Vorfall für mehrere Stunden abgesperrt worden.