Das Landespokal-Endspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FSV Wacker 90 Nordhausen findet doch in Jena statt.

Erfurt - Das Endspiel im thüringischen Landespokal zwischen Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena und dem Oberligisten FSV Wacker 90 Nordhausen findet doch in Jena statt. Das teilte der Thüringer Fußball-Verband (TFV) am Dienstag mit. In einer Verhandlung beim Verbandsgericht wurde die zwei Wochen zuvor getroffene Entscheidung des Sportgerichts gekippt.

„Das Urteil des Sportgerichts wird aufgehoben und die Beschwerde des FSV Wacker 90 Nordhausen zurückgewiesen. Die Verfahrenskosten trägt der FSV Wacker 90 Nordhausen“, heißt es in dem Urteil.

Grund sei ein Formfehler des FSV. Wacker habe die Sieben-Tage-Frist für den Einspruch nicht eingehalten. „Aus unserer Sicht ist die Gebühr zu spät eingegangen“, sagte der Vorsitzende Jens Krauße der „Thüringer Allgemeinen“ (Mittwoch).

Das Sportgericht des Verbandes hatte am 25. April in erster Instanz für die Nordhäuser entschieden und aus Gründen der sportlichen Fairness den TFV angewiesen, nach einem neutralen Ort für das Endspiel zu suchen. Nachdem ein erster Gütetermin erfolglos geblieben war, hatte der Verband selbst Einspruch eingelegt.

Jetzt wurde der Fall vom Verbandsgericht endgültig entschieden. Das Pokalfinale findet am 3. Juni (12.15 Uhr/ARD) im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena statt.