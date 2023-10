Berlin - Die Berliner Polizei ist auch in der Nacht zum Freitag gegen pro-palästinensische Menschenansammlungen vorgegangen. Dabei habe es 47 vorläufige Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Es seien 10 Strafanzeigen, überwiegend wegen Branddelikten, gefertigt und eine Ordnungswidrigkeit registriert worden. In der Spitze war die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstagabend mit rund 900 Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs.

„Grundsätzlich verlief die vergangene Nacht deutlich ruhiger als insbesondere die beiden Nächte zuvor“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag. Nach bisherigen Kenntnissen sei bei dem Einsatz kein Beamter verletzt worden. Zuvor hatte sich die Aggressivität bei Ansammlungen und Protesten von Unterstützern Palästinas und Gegnern Israels im aktuellen Nahost-Konflikt in Berlin von Abend zu Abend gesteigert.

Am Mittwoch ging die Polizei wegen des Verbots solcher Demonstrationen strikt und heftig gegen protestierende Menschen auf der Sonnenallee vor und nahm dabei nach eigenen Angaben 194 vorläufig fest. Zudem wurden 274 Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen geschrieben. 65 Polizistinnen und Polizisten wurden nach Angaben der Behörde verletzt. Gegen zwei Männer, die an dem Abend auf Polizisten Steine geworfen haben sollen, wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.