Edemissen - Nach der Armbrust-Attacke auf einen 22-Jährigen am Peiner Bahnhof durchsucht die Polizei seit Dienstagmorgen einen Bauernhof in Edemissen. Ziel sei es, Beweismittel in dem Betrieb in der Ortschaft Eickenrode zu finden, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Das Amtsgericht in Hildesheim hatte einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Mitte Juni soll ein 29-Jähriger am Peiner Bahnhof auf den jungen Mann geschossen und ihn verletzt haben. Das Opfer wurde nicht lebensgefährlich verletzt, kam aber ins Krankenhaus. Der 29-Jährige gestand. Er sitzt in Untersuchungshaft.