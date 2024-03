Ilja Roschkow, Pressesprecher der Russischen Botschaft, macht Fotos von Blumen am Zaun der Russischen Botschaft, die nach dem Anschlag in Moskau dort abgelegt wurden.

Berlin/Moskau - Nach dem Anschlag bei Moskau auf eine Konzerthalle mit mindestens 93 Toten waren am Samstag erste Trauerbekundungen in Berlin zu sehen. An der russischen Botschaft unweit des Brandenburger Tors hatten Menschen Blumen abgelegt. Vor allem rote und weiße Rosen oder Nelken lagen am Zaun des Botschaftsgeländes.

Unbekannte Bewaffnete hatten am Freitagabend vor einem Rockkonzert in der Konzerthalle am Stadtrand von Moskau wild um sich geschossen. Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag stieg die Zahl der Toten inzwischen auf mindestens 93. Zuvor war von mindestens 60 Toten die Rede gewesen. Die Behörden gehen von fast 150 Verletzten in dem Veranstaltungszentrum Crocus City Hall aus. Am Samstag meldete der russische Inlandsgeheimdienstes FSB, nach dem Anschlag habe es bisher elf Festnahmen gegeben.