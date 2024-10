Hohen Neuendorf - Nach einer Attacke auf einen Wahlhelfer im August in Hohen Neuendorf (Oberhavel) hat die Polizeiinspektion Oberhavel jetzt weitere Bilder zu dem Verdächtigen veröffentlicht. Wie die Polizeidirektion Nord in Neuruppin mitteilte, wird davon ausgegangen, dass der Mann in der Gegend wohne. Die Beamten hatten schon im September ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht. Jetzt gibt es weitere Bilder von einem Handy sowie einer Kameraüberwachung, die ihn bei seiner Flucht nach der Tat zeigen. Der Mann im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren soll nach Angaben der Polizei mit dem Wahlkampfhelfer, der gerade dabei war, Flyer zu verteilen, in Streit geraten sein. Die Polizei bittet um Hinweise.