Unions Trainer Steffen Baumgart geht davon aus, dass sich Wooyeong Jeong in Freiburg ernsthafter verletzt haben könnte.

Nach 2:1 in Freiburg: Wooyeong Jeong an Krücken

Freiburg - An Krücken humpelte Wooyeong Jeong nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg seines 1. FC Union Berlin beim SC Freiburg zu seinen feiernden Mitspielern auf dem Rasen. Der Offensivspieler war beim Bundesliga-Auftritt bei seinem Ex-Club in der Anfangsphase umgeknickt und musste schon in der achten Minuten ausgewechselt werden.

„Wir hoffen auf das Beste. Wir gehen aber davon aus, dass es eine nicht ganz so gute Sache wird“, sagte Union-Trainer Steffen Baumgart und kündigte eine MRT-Untersuchung an.

In Freiburg hatten die Köpenicker einen 0:1-Rückstand in einen im Kampf um den Klassenerhalt wichtigen Erfolg umgewandelt. Nach dem 1:1 gegen den FC Bayern und dem 2:1 bei Eintracht Frankfurt überraschten die Berliner damit erneut. Ein Polster von acht Punkten liegt nun zwischen den Köpenickern und dem Abstiegsrelegationsrang. Am kommenden Sonntag geht es für den Club mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.