Nabu-Großprojekt an Unterer Havel soll in Verlängerung

Havelaue - Der natürliche Zustand der Unteren Havel als wichtiges Feuchtgebiet in Deutschland soll wieder hergestellt werden - die Arbeiten seien im Plan, sagte Nabu-Projektleiter Rocco Buchta. Der Naturschutzbund Deutschland Nabu führt mit dem Projekt nach eigenen Angaben die derzeit größte Flussrenaturierung Europas durch. Über den Stand des Fluss-Projektes informierte sich am Mittwoch Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) in Havelaue (Havelland).

Das Flussrenaturierungsprojekt soll noch ausgeweitet und bis 2033 verlängert werden. Das geht aus einer Einladung des Bundesumweltministeriums hervor. Am kommenden Mittwoch (22.02.) will Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) in Havelberg in Sachsen-Anhalt das Projekt besuchen.

Die Planung für das Projekt begann schon im Jahr 2005, die Umsetzung dann 2010. Die Renaturierung umfasst einen fast 90 Kilometer langen Flussabschnitt. Dabei werden etwa Deiche zurückgebaut, neue Auwälder entstehen, die Artenvielfalt soll verbessert werden. Auch Fischer sollen von der Renaturierung profitieren.

Das bislang um die 40 Millionen Euro teure Projekt wird größtenteils vom Bund finanziert, aber auch die Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind beteiligt. Auch der Nabu übernimmt einen Teil der Kosten.