Der Segelfalter gilt als Gewinner des Klimawandels. Sein Lebensraum in mediterranen Ländern verschiebt sich gen Norden. Der Nabu bittet um Hinweise, wenn das Insekt in Brandenburg unterwegs ist.

Potsdam - Wer hat einen Segelfalter gesehen? Der Naturschutzbund (Nabu) in Brandenburg ruft dazu auf, Beobachtungen dieses eher seltenen Schmetterlings zu melden. Der recht große Segelfalter ist eigentlich in mediterranen Gefilden zu Hause. Er wandert mit der Erderwärmung aber immer mehr in Richtung Norden, wie der Nabu mitteilte.

Der Segelfalter bevorzugt violette Blüten, ist also vor allem an Sommerflieder, Prachtscharte und Lavendel zu finden. Er ist cremefarben bis hellgelb gefärbt mit dunklen Streifen. An den Hinterflügeln hat er lange Schwänzchen. Die Spannweite kann bis zu acht Zentimeter betragen.

In den vergangenen Jahren war der Schmetterling im Nordosten Brandenburgs zu sehen. „Vermutlich wird der Segelfalter dieses Gebiet nun dauerhaft besiedeln und dort auch regelmäßiger zu beobachten sein“, sagte der Schmetterlingsexperte Jörg Gelbrecht laut Nabu-Mitteilung. Der Tagfalter habe sich entlang des Odertales nach Norden und von der Niederlausitz aus nach Nordwesten ausgebreitet. „Die wärmeliebende Art profitiert sicherlich von den vielen überdurchschnittlich warmen Sommern in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten.“

Segelfalter-Sichtungen können auf der Nabu-Internetseite über ein Formular gemeldet werden.