Am Montag, dem 24. März 2025, war gegen 21 Uhr eine blaue, spiralförmige Lichterscheinung am Himmel sichtbar und sorgte für Faszination. Alle aktuellen Infos zu dem Himmelsphänomen erhalten Sie hier.

Diese blaue Spirale war am 24. März 2025 am Nachthimmel in mehreren Ländern zu sehen.

Hamburg. - Ein geheimnisvolles Himmelsspektakel hat am Montagabend Menschen in vielen Teilen Deutschlands und Europas entzückt und verwundert. Doch was war diese mysteriöse Licht-Spirale?

Laut übereinstimmenden Medienberichten entstand das Himmelphänomen durch frei rotierenden, nicht verbrauchten Treibstoff einer Falcon-9-Rakete von Elon Musks SpaceX-Unternehmen. Die blaue Spirale sei durch die Beleuchtung von Wolken in der Atmosphäre verursacht worden, die nach dem Raketenstart in die Stratosphäre gelangten.

Auch über Teilen von Norddeutschland war am Abendhimmel die blau leuchtende Spirale zu sehen.

Wo war die blaue Spirale am Abendhimmel zu sehen?

In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen haben viele Menschen die blaue Spirale am Abendhimmel gesehen, gefilmt und fotografiert.

Am Montagabend konnte auch in Hamburg, in Rostock, in der Nähe von Klütz und in Bramsche die blaue Spirale am nächtlichen Himmel beobachtet werden. Von dort veröffentlichten einige Influencer auf Instagram Fotos und kurze Videos, berichtet der NDR.

Wie entsteht blaue Spirale am Himmel?

Während des Starts der SpaceX-Rakete mit Satelliten an Bord sei offenbar überschüssiger Treibstoff abgelassen worden, erklärt Marco Ludwig von der Sternwarte in Neumünster gegenüber tagesschau.de. Dadurch entstehe eine Wolke, die sich durch das Rotieren der Rakete spiralförmig ausdehne.

Die untergehende Sonne habe diese Wolke in einer Höhe von 400 bis 600 Kilometern angestrahlt, sodass das seltene Himmelsphänomen einer blauen Spirale entstanden sei.

Start einer Falcon-9-Rakete am 15. März 2025 in Cape Canaveral, Florida (USA). Foto: Imago/ Zuma Press Wire

Viele SpaceX-Raketen von Elon Musk starten in den Orbit

Die blau leuchtende Spirale konnte gegen 21 Uhr für circa drei bis vier Minuten auch in weiteren Orten Deutschlands gesehen werden. Sogar europaweit gab es Berichte über die blaue Spirale, so Marco Ludwig weiter.

Es ist inzwischen fast ein Monat vergangen, seit ein Lichtschweif nach einem Start einer Rakete den Hamburger Abendhimmel erleuchtet hatte. Laut Aussage des Experten Ludwig kann es bald öfter zu solch spektakulären Himmelsphänomenen kommen, denn SpaceX von Elon Musk startet inzwischen immer mehr Raketen in den Orbit.