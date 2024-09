Ein Passant entdeckt die Leiche einer Frau in einem See. Schnell wird klar, dass sie zwei kleine Kinder hat. Eine fieberhafte Suche beginnt. Doch die Retter kommen zu spät.

Mutter und zwei Kinder tot aus Teupitzer See geborgen

Eine Mutter und ihre zwei Kinder sind tot aus dem Teupitzer See geborgen worden. (Symbolbild)

Teupitz - Aus dem Teupitzer See sind eine 28-jährige Frau und ihre beiden Kinder tot geborgen worden. Ihre Leichen sollen am Donnerstag obduziert werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Von dem Ergebnis erhoffen sich die Ermittler Hinweise darauf, was genau geschehen ist. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es nach Angaben des Sprechers keinen Hinweis darauf, dass dem Geschehen ein Gewaltverbrechen vorausging.

Ein Passant habe den leblosen Körper der Frau gegen 11.00 Uhr auf dem Teupitzer See (Dahme-Spreewald) entdeckt. Die Leiche der 28-Jährigen sei geborgen und identifiziert worden. Daher habe man gewusst, dass es zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren geben müsse, erklärte der Polizeisprecher. Es habe eine größere Suche nach den Kindern begonnen.

Nach einem Bericht der „Märkische Allgemeine“ fanden Einsatzkräfte am Rand des Sees einen leeren Kinderwagen mit Spielzeug. Taucher aus Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und Potsdam kamen zum Einsatz. Taucher fanden schließlich die Leichen der zwei kleinen Kinder im Wasser. Nach „MAZ“-Informationen soll ihre Mutter voll bekleidet und mit einem Rucksack auf dem Rücken gefunden worden sein.