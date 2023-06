Verden - Zur Bestrafung soll eine Mutter ihre vierjährige Tochter mit heißem Wasser übergossen haben, so dass diese lebensbedrohliche Verbrühungen erlitt. Zwölf Tage später starb das Mädchen. Heute soll vor dem Landgericht Verden nach Angaben einer Sprecherin das Urteil gesprochen werden. Die Mutter des Kindes steht wegen Totschlags durch Unterlassen vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft der in Deutschland geborenen Kosovarin vor, im August 2022 in Grasberg bei Bremen das Mädchen mit mindestens 55 Grad heißem Wasser übergossen zu haben - weil es in die Windeln gekotet hatte. 35 Prozent der Körperoberfläche hätten starke Verbrennungen erlitten. Es sei kein Arzt aufgesucht worden, um „Kosten und Schulden“ durch eine ärztliche Behandlung zu vermeiden. Erst zwölf Tage später soll die Frau, die zwei weitere Kinder hat und getrennt vom Kindsvater lebte, das Mädchen in eine Klinik gebracht haben. Dort starb es am selben Tag.