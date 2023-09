Großbeeren - Eine Mutter aus Berlin soll nach Angaben der Brandenburger Polizei ihr Kind getötet und sich danach selbst das Leben genommen haben. Die Frau habe ihr Kind nach bisherigen Erkenntnissen erstickt, teilte die Polizei am Montag mit. Am Sonntag hatten Zeugen in einem Wald bei Großbeeren-Diedersdorf südlich von Berlin (Landkreis Teltow-Fläming) in einem Fahrradanhänger ein lebloses Kleinkind entdeckt. Die Polizei fand nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe eine weitere Person, bei der es sich um die Mutter handelt.

Die Polizei geht davon aus, dass Mutter und Kind in dem Waldgebiet starben. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Es gebe bisher keine Hinweise darauf, dass weitere Personen beteiligt gewesen seien, teilten die Beamten mit. Angehörige in Berlin hatten die Mutter nach Angaben der Polizei vorher als vermisst gemeldet. Die Polizei sicherte in Diedersdorf Spuren. Die Mordkommission der Polizeidirektion West übernahm in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen.