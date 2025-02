Auf einem Parkplatz in Bremerhaven fährt eine Neunjährige mehrere Runden am Steuer eines Wagens. Ihre Mutter sitzt daneben.

Mutter lässt neunjährige Tochter an das Steuer ihres Autos

Eine Neunjährige drehte auf einem Parkplatz in Bremerhaven mehrere Runden in einem Auto. (Symbolbild)

Bremerhaven - Ein neun Jahre altes Mädchen ist mit einem Auto über einen Parkplatz in Bremerhaven gefahren. Ihre Mutter hatte sie an das Steuer gelassen, wie die Polizei mitteilte. Ein Fahrlehrer und sein Schüler hatten das Mädchen am Mittwoch beobachtet und die Polizei alarmiert.

Als die Beamten eintrafen, saß allerdings ihre 36 Jahre alte Mutter auf dem Fahrersitz. Nach den ersten Ermittlungsergebnissen hatten die beiden kurz vor dem Eintreffen der Polizei die Plätze getauscht. Gegen die Mutter wurde eine Strafanzeige erstattet.