Buchholz - Eine Mutter hat ihr drei Jahre altes Kind in einem aufgeheizten, verriegelten Auto auf einem Parkplatz in Buchholz in der Nordheide zurückgelassen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte, wie das kleine Mädchen in dem Fahrzeug schwitzte, wie die Polizei mitteilte. Demnach stand das verschlossene Auto mit leicht geöffneter Beifahrerscheibe am Samstagnachmittag bei einer Temperatur von 27 Grad in der prallen Sonne auf einem Parkplatz am Bahnhof der Stadt.

Kurz bevor alarmierte Polizisten eine Scheibe des Wagens einschlagen wollten, kehrte die 37 Jahre alte Mutter zurück, öffnete das Auto und holte ihr Kind heraus, sagte ein Polizeisprecher. Sie habe das Auto geöffnet und ihr Kind herausgeholt. Das Kind war den Angaben zufolge stark verschwitzt und durstig. Nach Einschätzung der Beamten saß das Mädchen mindestens 20 Minuten lang in dem Wagen fest.

Die Mutter gab nach Angaben des Polizeisprechers an, sie habe ihre Tochter im Auto zurückgelassen, um dringend eine Toilette im Bahnhof aufzusuchen. Die Polizisten wiesen die Frau auf die Gefahren durch die Hitze hin. Gegen die 37-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.