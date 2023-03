Stendal/Tangerhütte - Eine 40-Jährige aus Tangerhütte hat die Tötung ihres neugeborenen Kindes gestanden. Sie und ein 33-jähriger Mann seien am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ob der Mann der Vater des Kindes sei, blieb unklar. Die Leiche des Kindes war vor wenigen Tagen in einem Altkleidercontainer in Tangerhütte gefunden worden. Die Beamten ermitteln wegen Totschlags.

„Aus dem Obduktionsbericht geht hervor, dass der Säugling lebend zur Welt kam und nach Gewalteinwirkung verstarb“, hieß es in der Polizeimitteilung vom Donnerstag. Die 40-Jährige habe eingeräumt, dass Neugeborene allein nach der Geburt in der Wohnung getötet zu haben. Gegen sie wurde nach Polizeiangaben am Donnerstag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 33-Jährige ist wieder auf freiem Fuß, wie es weiter hieß.