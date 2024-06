Döbeln - Nach dem Fund der Leiche der neunjährigen Valeriia im sächsischen Döbeln wird die Mutter des Mädchens psychologisch betreut. „Wir sind auch heute bei ihr“, sagte der Chemnitzer Polizeipräsident Carsten Kaempf am Mittwoch. Auch zu dem in der Ukraine lebenden Vater der Neunjährigen habe man bereits am Dienstagabend nach dem Fund der Leiche Kontakt gehabt. Die Leiche des Mädchens war am Dienstag in einem Waldstück bei Döbeln entdeckt worden. Das aus der Ukraine stammende Mädchen wurde den Angaben zufolge getötet. Laut Staatsanwaltschaft war der Fundort auch der Tatort. Es wird wegen Totschlags und Mordes ermittelt.