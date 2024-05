Meißen - Eine Mutter ist mit ihrer Tochter im Wagen bei Meißen mutmaßlich am Steuer eingeschlafen und mit ihrem Auto eine Böschung hinabgestürzt. Die 33-Jährige und das drei Jahre alte Mädchen wurden bei dem Unfall am Dienstagmittag leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie kamen in eine Klinik. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt.

Da der Verdacht besteht, dass die Fahrerin eingeschlafen war, wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen sie ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Wagen zwischen Meißen und dem Ort Nünchritz rechts von der Straße ab. Der Wagen fuhr gegen zwei Betonsäulen und eine Straßenlampe und landete schließlich in der Böschung.