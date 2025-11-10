Eine Jugendliche wird nach einer Nacht in Berlin-Hellersdorf schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei spricht von einem Sexualdelikt. Ein Verdächtiger wurde wieder freigelassen.

Berlin - Nach einem mutmaßlich schweren Sexualdelikt an einer Jugendlichen in Berlin-Hellersdorf ermittelt die Kriminalpolizei. Demnach sei die 17-Jährige nach der Tat in einer Wohnung in der Nacht zu Samstag im Krankenhaus untersucht worden.

Die Polizei hält sich mit Informationen zurück, unter anderem mit Verweis auf die Minderjährigkeit des mutmaßlichen Opfers. Ein zunächst festgenommener Verdächtiger wurde wieder freigelassen. Auch zu Gründen dafür wollte die Polizei sich nicht äußern.

Die Zeitung „B.Z“ berichtete von einer mutmaßlichen Vergewaltigung in einer Plattenbauwohnung, an der mehr als ein Mann beteiligt gewesen sein soll. Auch dazu äußerte sich die Polizei nicht. Die Jugendliche soll nach Informationen der Zeitung am Samstagmorgen einer Nachbarin begegnet sein. „Sie war grün und blau geschlagen. Sie war nicht mehr in der Lage, zu sprechen“, wurde die Frau zitiert. Sie habe sofort den Krankenwagen gerufen. Die Sanitäter sollen dann die Polizei alarmiert haben.