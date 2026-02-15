Vier Männer, die Zigaretten gestohlen haben sollen, greift die Polizei in Cottbus auf. Die Ermittler entdecken, dass es nicht das erste Mal gewesen sein soll.

Cottbus - Gegen vier Männer hat ein Haftrichter in Cottbus wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Zigaretten im größeren Stil Haftbefehle erlassen. Die Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren hätten in einem Supermarkt in Cottbus-Madlow Zigaretten in größerem Umfang gestohlen, berichtete die Polizei. Kurze Zeit später seien sie festgenommen worden. Die Ermittler entdeckten laut Polizei, dass die Männer wenige Tage vorher bereits für einen ähnlichen Diebstahl verantwortlich gewesen sein sollen. Der Schaden soll im vierstelligen Euro-Bereich liegen. Der Haftrichter erließ am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die Männer.