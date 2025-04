Vier Taucher steigen in den Geiseltalsee im Saalekreis. Einer überlebt das nicht. Was ist passiert?

Die Polizei in Halle ermittelt, warum ein Taucher am Samstag im Geiseltalsee bei Stöbnitz (Saalekreis) gestorben ist. (Archivfoto)

Stöbnitz - Bei einem mutmaßlichen Tauchunfall im Geiseltalsee im Saalekreis ist ein Mann gestorben. Der 58-Jährige war am Samstag als Mitglied einer vierköpfigen Tauchgruppe in Stöbnitz in den See gestiegen, aber nicht mehr herausgekommen. Er sei dann leblos im Wasser entdeckt worden, teilte die Polizei in Halle mit. Den Angaben zufolge stamme die Gruppe nicht aus der Region, weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Zur Todesursache werde ermittelt.