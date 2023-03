Berlin - Eine 34-Jährige ist in Berlin-Moabit bestohlen worden und hat einen mutmaßlichen Taschendieb an die Polizei übergeben. Die Frau soll am Dienstagmittag in einer U-Bahn der Linie neun einen Mann neben sich bemerkt haben, der ihr Smartphone in den Händen hielt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die U-Bahn am Westhafen anhielt, eilte die 34-Jährige dem Mann hinterher und nahm ihm das Smartphone ab. Der Frau gelang es, den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Bahnsteig festzuhalten. Bei dem Mann handelt es sich um einen polizeibekannten 31-Jährigen. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.