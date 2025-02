Ein Mann soll in Wurzen mehrere Brände an Kirchen gelegt haben. Bei der letzten Brandstiftung ertappten ihn Polizisten auf frischer Tat.

Wurzen - Nach drei Brandstiftungen an Kirchen in Wurzen im Landkreis Leipzig hat die Polizei einen 34 Jahre alten Mann festgenommen. Gegen den Verdächtigen sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler hatten den Mann bei verstärkten Streifen an den betroffenen Gebäuden gefasst.

In der vergangenen Zeit seien in Wurzen mehrfach Kirchen mit kritischen Parolen beschmiert worden. Am 9. Februar war am Kellerfenster einer Kirche und an der Eingangstür einer weiteren Kirche Feuer gelegt worden. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden.

Die Beamten begannen ihre verstärkten Kontrollgänge - und griffen den 34-Jährigen in der Nacht zum Freitag auf. Er sei gerade dabei gewesen, die Eingangstür einer Kirche in der Wurzener Innenstadt in Brand zu setzen.

Es gebe konkrete Anhaltspunkte, dass der Mann auch für die anderen Brandstiftungen verantwortlich ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt werden versuchter schwerer Brandstiftung in drei Fällen. Der Mann kam in Untersuchungshaft.