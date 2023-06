Altenburg - Ein mutmaßlicher Einbrecher ist von der Polizei in Altenburg festgenommen worden. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, für eine größere Zahl der Einbrüche in Häuser und Geschäfte der vergangenen Monate in der Stadt verantwortlich zu sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wird zudem verdächtigt, unter anderem mit Rauschgift gehandelt und Fahrräder gestohlen zu haben. Die Beamten nahmen ihn am Montagabend fest. Nachdem das Amtsgericht Gera Haftbefehl erlassen hatte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nach einer Einbruchserie in Einfamilienhäuser sowie Wohnungen von Mehrfamilienhäusern in Altenburg hatte die Polizei Ende Februar eine Arbeitsgruppe gebildet, um die Ermittlungen zu bündeln. Dabei war der 38-Jährige immer wieder ins Visier der Kriminalisten geraten. Die Ermittlungen sind noch nicht beendet. Die Polizei sucht Zeugen zu den Taten.