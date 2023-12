Fürstenwalde/Spree - Die Polizei hat einen Mann wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in mehreren Fällen vorläufig festgenommen. Der 38-Jährige stehe im Verdacht, in diesem und im vorangegangenen Jahr mindestens vier schwere Brandstiftungen begangen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei den Bränden seien mehrere Menschen durch Rauch gesundheitlich beeinträchtigt worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Polizisten hätten die Wohnung des Mannes in Fürstenwalde durchsucht und Beweismittel gefunden, die den Tatverdacht erhärteten. Der Mann sei am Donnerstag vorläufig festgenommen worden.