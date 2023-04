Hildesheim - Die am Mittwoch festgenommenen mutmaßlichen Gullydeckel-Werfer sollen noch an diesem Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim nach der überraschenden Wende in dem Kriminalfall. Die 19 und 21 Jahre alten Männer sollen im August 2022 zwei Gullydeckel von einer Brücke auf die Autobahn 7 geworfen haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Beschuldigten hätten die Tatvorwürfe bei ihrer Festnahme bestritten, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Bei der Attacke nördlich von Hildesheim hatte einer der Gullydeckel ein auf der A7 fahrendes Auto getroffen und die Windschutzscheibe durchschlagen. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, seine 43 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich. Zunächst hatten die Ermittler einen 50-Jährigen aus Harsum als dringend tatverdächtig verhaftet. Die Ermittlungen gegen ihn wurden am Mittwoch eingestellt.