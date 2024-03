Drei Camper sollen vor knapp zwei Jahren den bekannten Virologen Drosten auf einem Zeltplatz in MV beschimpft haben. Der Wissenschaftler erstattet Anzeige. Nun liegt der Fall vor Gericht.

Waren - Vor dem Amtsgericht Waren hat am Dienstag ein Prozess gegen drei Camper aus Berlin begonnen, die den prominenten Virologen Christian Drosten im Sommer 2022 beleidigt haben sollen. Auf der Anklagebank sitzen zwei Frauen und ein Mann. Der Vorwurf lautet unter anderem auf Beleidigung und Nötigung. Noch vor Anklageverlesung wurde der Prozess unterbrochen. Dabei ging es um ein Ablehnungsgesuch eines Angeklagten gegen den Richter. Der Mann will die Vernehmung von Zeugen erreichen.

Die drei Angeklagten sollen den Wissenschaftler Ende Juni 2022 auf einem Campingplatz bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) öffentlich beleidigt haben. Drosten selbst war am Dienstag nicht beim Prozess. Es sind bislang zwei Verhandlungstage angesetzt, was sich aber durch den gestellten Antrag möglicherweise ändern könnte. Je nach Verlauf könnte es am Dienstag aber auch bereits ein Urteil geben. (Az: 302 DS 508/23)