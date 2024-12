Schock im Leipziger Zoo: Am Osterwochenende entführen Kriminelle Affendame Ruma aus ihrem Gehege. Mehrere Tage halten sie das Tier in ihrer Gewalt. Was sind die Hintergründe?

Leipzig/Chemnitz - Die mutmaßlichen Entführer von Affendame Ruma aus dem Leipziger Zoo müssen sich seit heute vor Gericht verantworten. Die Anklage wirft den drei jungen Männern vor, sich zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, um mit Sturmmasken und Softair- oder Schreckschusswaffen Einbrüche und Raubdiebstähle zu begehen. Die Affenentführung ist nur ein Vorwurf, die Anklage umfasst insgesamt zehn Punkte. Dazu gehören Überfälle auf Tankstellen, Einbrüche in Geschäfte und der Diebstahl von Autos. Die Angeklagten sitzen aktuell in Untersuchungshaft.

Ruma war in der Nacht zu Ostersonntag aus ihrem Gehege gestohlen worden. Mit einer Leiter hätten die Angeklagten den Wassergraben ins Freigehege überwunden und das Tier eingefangen, so die Staatsanwaltschaft. Im Auto brachten sie es zunächst in eine Garagenanlage nach Chemnitz, setzten es aber Tage später wieder in einem Park in Leipzig aus. Der Wert des Affen wurde in der Anklage mit rund 5.000 Euro angegeben. Doch warum brachten sie den Affen überhaupt in ihre Gewalt und was haben sie dort mit ihm gemacht? Dazu äußerten sich die Männer vor Gericht vorerst nicht.

Angeklagte schweigen zu Motiv

Nach Angaben des Zoos hatte es zuvor mehr als 20 Jahre lang keinen Tierdiebstahl gegeben. Die Polizei schrieb das Affenweibchen damals zur Fahndung aus. Vier Tage später wurde es von einem Jogger im Stadtteil Reudnitz entdeckt. Zoomitarbeiter konnten das Tier einfangen und unverletzt zurückbringen. Experten des Zoos bezeichneten es schon damals als unwahrscheinlich, dass Ruma selbst mehrere Kilometer durch die Stadt zurückgelegt hat.

Inzwischen hat sie ein neues Zuhause in einem Tierpark in Sofia gefunden, wie der Zoo auf Anfrage informierte. Die Haltung von Bartaffen werde aufgegeben, ihr Gehege den neuen „asiatischen Inselwelten“ weichen.

Der Prozess am Amtsgericht Chemnitz stieß zum Auftakt auf großes Besucherinteresse. Mitarbeiter des Gerichts holten mehrfach weitere Stühle in den Saal, um allen Interessierten Platz zu bieten. Verhandelt wird der Fall vom Jugendschöffengericht, da die jungen Männer zum Tatzeitpunkt noch als Jugendliche und Heranwachsende galten. Sie stammen aus der Ukraine und Russland.