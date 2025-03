Auf dem Gelände eines ehemaligen Tanklagers in Bremen werden mutmaßliche Blindgänger entdeckt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssten Tausende Bremerinnen und Bremer ihr Zuhause verlassen.

Mutmaßlich vier Blindgänger in Bremen entdeckt

Experten haben vier mutmaßliche Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Farge in Bremen entdeckt. (Archivfoto)

Bremen - Vier mutmaßliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Farge in Bremen entdeckt worden. Bei den Funden handelt es sich vermutlich um 500 Kilogramm schwere Bomben mit einem speziellen Zündsystem, wie die Polizei mitteilte. Wenn sich der Verdacht bestätigt, sollen die Bomben am Sonntag gesprengt werden. Eine Entschärfung ist aus Sicht von Experten nicht möglich.

Laut Polizei wurden die mutmaßlichen Blindgänger bei Sondierungen auf dem Gelände des Tanklagers entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst werde am Samstag den Fund genauer untersuchen.

Wenn gesprengt werden müsse, werde der Fundort ab Sonntagmorgen in einem Radius von 1.000 Metern evakuiert. Davon wären rund 2.000 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. In einer Schule in der Nähe soll eine Notunterkunft eingerichtet werden, eine mögliche Sprengung ist für 13 Uhr geplant.